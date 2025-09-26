Mercato Juve ti ricordi Mazraoui? Infortunio per l’ex obiettivo dei bianconeri | l’annuncio di Amorim spaventa i tifosi ecco quando tornerà in campo

Mercato Juve, ti ricordi Mazraoui? Infortunio per l’ex obiettivo dei bianconeri: ecco cosa è successo. Brutte notizie per Noussair Mazraoui, nome che era stato a lungo accostato al calciomercato Juve estivo. Il terzino destro, che ha lasciato il Bayern Monaco per iniziare la sua prestigiosa avventura al Manchester United, è costretto a un periodo di stop a causa di un infortunio. A confermarlo è stato il suo nuovo allenatore, Ruben Amorim, in conferenza stampa. Il tecnico dei Red Devils è stato chiaro sulle tempistiche del recupero, annunciando che il giocatore non sarà a disposizione per le prossime, importanti partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

