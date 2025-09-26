Mercato Juve | per sostituire Szczesny oltre a Di Gregorio l’allora dt Giuntoli aveva pensato a lui! Il retroscena risalente alla primavera 2024

Mercato Juve, quel portiere oggi all’Atalanta fu nel mirino dei bianconeri: la dirigenza lo stava seguendo, poi virò sull’ex Monza Di Gregorio. Un duello a distanza, una sfida di mercato che ha infiammato la primavera del 2024 e che si è risolta solo in estate. Nel big match di domani tra Juventus e Atalanta, i pali saranno difesi da Michele Di Gregorio e Marco Carnesecchi, ma il destino avrebbe potuto essere molto diverso. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, proprio il portiere nerazzurro poteva vestire la maglia bianconera, prima che la dirigenza decidesse di affondare il colpo per l’ex Monza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: per sostituire Szczesny oltre a Di Gregorio l’allora dt Giuntoli aveva pensato a lui! Il retroscena risalente alla primavera 2024

In questa notizia si parla di: mercato - juve

