Mercato Juve | il giocatore accostato ai bianconeri non è ancora sceso in campo in questa stagione Ma non ci sono dubbi al momento sul suo futuro ecco la voce dalla Spagna
Mercato Juve: è accostato ai bianconeri e non ha ancora giocato quest’anno col suo club. Ma sul suo futuro non ci sono dubbi, tutti i dettagli. Un inizio da record con sette successi di fila tra Liga e Champions League. Ma nel Real Madrid perfetto di Xabi Alonso c’è un caso da evidenziare: quello relativo a Endrick. Il baby brasiliano, uno dei talenti più cristallini a livello mondiale, non ha ancora giocato un solo minuto in questa stagione. Zero minuti e un’estate da separato in casa. Mentre la squadra ha un ritmo da schiacciasassi, Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 accostato anche al mercato Juve, è ai margini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
#Juve pronta a tornare su… ? Il nome per il mercato - facebook.com Vai su Facebook
Rivelazione sul mercato #Juve Cosa succederà in estate - X Vai su X
Mercato Juventus, tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate: la risposta di Comolli non si era fatta attendere. Il retroscena - Mercato Juventus, tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate: la rivelazione del giornalista Il calciomercato Juve estivo si è chiuso senza l’arrivo di un nuovo terzino destro, ma n ... Segnala juventusnews24.com
Mercato Juve: ha preferito rimanere nel suo club piuttosto che trasferirsi a Torino. Il retroscena che non ti aspetti sull’ex obiettivo bianconero - Mercato Juve: retroscena inaspettato su questo giocatore, che è stato accostato a lungo al club bianconero nei precedenti mesi Un matrimonio che sembrava nel destino e che, invece, non si è mai concre ... Secondo juventusnews24.com