Mercato Juve | il giocatore accostato ai bianconeri non è ancora sceso in campo in questa stagione Ma non ci sono dubbi al momento sul suo futuro ecco la voce dalla Spagna

Mercato Juve: è accostato ai bianconeri e non ha ancora giocato quest’anno col suo club. Ma sul suo futuro non ci sono dubbi, tutti i dettagli. Un inizio da record con sette successi di fila tra Liga e Champions League. Ma nel Real Madrid perfetto di Xabi Alonso c’è un caso da evidenziare: quello relativo a Endrick. Il baby brasiliano, uno dei talenti più cristallini a livello mondiale, non ha ancora giocato un solo minuto in questa stagione. Zero minuti e un’estate da separato in casa. Mentre la squadra ha un ritmo da schiacciasassi, Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 accostato anche al mercato Juve, è ai margini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

