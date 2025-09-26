Mercato Inter osservato speciale a Cagliari | il giocatore rossoblù posto sotto la lente dei dirigenti nerazzurri

Mercato Inter, la trasferta in Sardegna non sarà solo una gara di campionato: Chivu e la dirigenza seguiranno con attenzione la prestazione del giocatore. Sabato alle 20:45 l’ Inter affronterà il Cagliari all’Unipol Domus per la 5ª giornata di Serie A. Una partita importante per i nerazzurri di Cristian Chivu, che cercano i primi tre punti esterni dopo i successi interni contro Torino e Sassuolo. La sfida, però, avrà anche un risvolto di mercato, con un osservato speciale che calamiterà l’attenzione della dirigenza interista. Si tratta di Elia Caprile, portiere classe 2001 oggi titolare dei rossoblù guidati da Fabio Pisacane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, osservato speciale a Cagliari: il giocatore rossoblù posto sotto la lente dei dirigenti nerazzurri

