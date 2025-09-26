Mercatino della piccola pesca così non va
"Un progetto di riqualificazione del mercatino della piccola pesca al porto di San Benedetto, dal valore di un milione di euro, ma nessun percorso di confronto pubblico". E’ finito anche il piano di riqualificazione del mercatino della piccola pesca al porto di San Benedetto tra i punti critici del consiglio comunale. A farsi sentire è il consigliere comunale di Europa Verde, Paolo Canducci, che lamenta l’assenza di qualsiasi forma di condivisione. A suo dire, non c’è stata una commissione, né un’assemblea pubblica e nemmeno un confronto diretto con gli operatori del settore. Canducci ha sottolineato come i banchi del mercatino siano ormai occupati "prevalentemente da persone che non hanno nemmeno più una barca", snaturando la funzione originaria della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
