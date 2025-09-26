Mercatali ' abusivi' il giudice li assolve
Assolti perchè il fatto non sussite. E' stata questa la pronuncia del giudice Massimo Cosenza del tribunale di Santa Maria Cpua Vetere nei confronti di 7 mercatali accusati di aver occupato abusivamente la loro postazione nell'ex mercato ortofrutticolo Idac- Food a Mondragone senza tener conto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: mercatali - abusivi
Incontro urgente tra Comune e sindacati: abusivismo, planimetria e sospensione canone sono al centro delle proteste. - facebook.com Vai su Facebook