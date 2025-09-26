Mensa scolastica | partita subito sia per infanzia che per primaria
Arezzo, 26 settembre 2025 – Quest’anno, per la prima volta, la mensa scolastica è partita sin dalla prima settimana di scuola, sia per i bambini dell’infanzia che per quelli della primaria. Negli anni passati, infatti, la mensa apriva fin dai primi giorni di scuola solo per l’infanzia, mentre per la primaria si attivava successivamente. La cosa è nata da una programmazione voluta e condivisa tra amministrazione comunale e Istituti Comprensivi per agevolare le famiglie e garantire da subito ai bambini un servizio fondamentale, che unisce corretta alimentazione, educazione e momenti di socializzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
