Mensa scolastica | attivo il servizio per infanzia e primaria

Arezzonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno, a Bibbiena, la mensa scolastica è stata avviata sin dalla prima settimana di scuola, sia per i bambini dell’infanzia che per quelli della primaria. Negli anni precedenti il servizio veniva garantito da subito solo per la scuola dell’infanzia.L’iniziativa nasce da una programmazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mensa - scolastica

Partiti i lavori di costruzione della nuova mensa scolastica per gli istituti di Gallipoli

’Scoiattolo’, quasi pronta la nuova mensa scolastica

Istituto Gesù Bambino: al via i lavori per la nuova mensa scolastica. Fondi per 440mila euro

Mensa scolastica: attivo il servizio per infanzia e primaria - 499 pasti, frutta a merenda per corretta educazione alimentare ... Scrive arezzonotizie.it

mensa scolastica attivo servizioAcquaviva Picena, aperte le iscrizioni al servizio mensa - Ad Acquaviva Picena sono partite le iscrizioni al servizio mensa scolastica per i bambini del centro infanzia, della sezione Primavera, della scuola dell’infanzia e del doposcuola. Segnala lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Mensa Scolastica Attivo Servizio