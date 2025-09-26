Tutto pronto per il ’Memorial Franco Grappolini’, il torneo di softball amatoriale targato Big Mat Bsc Grosseto. Domani, sul diamante dello stadio ’Simone Scarpelli’, si daranno battaglia i Warriors, gli Atletici e i Campari Red Sox. "Invitiamo tutti gli appassionati – dice Davide Piccoli, responsabile del softball amatoriale del Big Mat Bsc Grosseto – a partecipare. Sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto del piacere di stare insieme in un ambiente solare e accogliente. Ringraziamo la società per aver collaborato alla realizzazione del memorial, contribuendo alla promozione di una bella giornata in ricordo di Franco, figura che al baseball e al softball ha dedicato tutta la sua vita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ’Memorial Grappolini’. In campo per un amico