’Memorial Grappolini’ In campo per un amico
Tutto pronto per il ’Memorial Franco Grappolini’, il torneo di softball amatoriale targato Big Mat Bsc Grosseto. Domani, sul diamante dello stadio ’Simone Scarpelli’, si daranno battaglia i Warriors, gli Atletici e i Campari Red Sox. "Invitiamo tutti gli appassionati – dice Davide Piccoli, responsabile del softball amatoriale del Big Mat Bsc Grosseto – a partecipare. Sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto del piacere di stare insieme in un ambiente solare e accogliente. Ringraziamo la società per aver collaborato alla realizzazione del memorial, contribuendo alla promozione di una bella giornata in ricordo di Franco, figura che al baseball e al softball ha dedicato tutta la sua vita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
