Meloni | grazie a Mattarella per appello

20.25 "Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che,raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella-al quale siamo grati-hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni proposte e come consegnare gli aiuti al Patriarcato di Gerusalemme.In questa fase è fondamentale lavorare per garantire l'incolumità delle persone coinvolte e non persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l'iniziativa debba forzare il blocco navale israeliano. Una scelta che sarebbe estremamente pericolosa". Lo afferma la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it