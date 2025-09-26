Meloni | grazie a Mattarella per appello
20.25 "Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che,raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella-al quale siamo grati-hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni proposte e come consegnare gli aiuti al Patriarcato di Gerusalemme.In questa fase è fondamentale lavorare per garantire l'incolumità delle persone coinvolte e non persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l'iniziativa debba forzare il blocco navale israeliano. Una scelta che sarebbe estremamente pericolosa". Lo afferma la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: meloni - grazie
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
Esplosione,Meloni:grazie a soccorritori
Esplosione Roma, Meloni: grazie a soccorritori evitate conseguenze più gravi
Grazie al Governo di Giorgia Meloni e al lavoro che abbiamo svolto insieme al sottosegretario Andrea Delmastro nascerà finalmente un nuovo carcere a #Grosseto con 200 posti e una nuova caserm - facebook.com Vai su Facebook
Cristiana sì, ma razzista Grazie a Kirk, Meloni getta la maschera David Romoli, l’Unità - X Vai su X
Meloni, grazie a Mattarella e a chi ha accolto suo appello - "Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella - Si legge su msn.com
Flotilla, l'appello di Mattarella:"Non mettete a rischio la vostra incolumità". La risposta: "Non possiamo accoglierlo" - "Vogliamo rompere il blocco navale di Israele, creare corridoio umanitario stabile. tg.la7.it scrive