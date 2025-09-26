Meloni | Non sono stupida in Italia sofferenza Gaza usata per attaccare Governo – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Io non sono stupida: quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano. Trovo oggettivamente irresponsabile usare la sofferenza a Gaza per attaccare il governo", così la premier italiana Giorgia Meloni a New York. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni: Non sono stupida, in Italia sofferenza Gaza usata per attaccare Governo

