Meloni | La revisione del Pnrr ci permette di superare le criticità
ROMA – La proposta di revisione del Pnrr “ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. In particolare, abbiamo previsto l’inserimento di nuove misure attuabili nei tempi molto stringenti previsti dal Piano e il potenziamento di quegli interventi che stanno producendo risultati superiori alle aspettative, con particolare attenzione alla competitività, al potenziamento delle infrastrutture e alla coesione sociale e territoriale della nostra Nazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando durante i lavori della Cabina di Regia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
