meloni israele oltre il limite

Lo aveva già detto, ma la solennità della sede moltiplica la portata della critica. Giorgia Meloni parla all’ Assemblea generale dell’Onu e, pur riconoscendo la "legittimità iniziale" della reazione israeliana al 7 ottobre, punta il dito: "La reazione a un’aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità". Invece, a Gaza " Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese". E non è l’attacco più duro: "Israele non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

