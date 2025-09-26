Meloni | in Valle d' Aosta troppa instabilità serve elezione diretta
Roma, 26 set. (askanews) - "Il primo impegno che ci assumiamo con i valdostani è quello della stabilità. In otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione ed è impossibile in queste condizioni programmare e dare risposte serie a cittadini e imprese". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che in Valle d'Aosta serve una "riforma che introduca finalmente l'elezione diretta del presidente, perché chi vince governa e chi perde sta all'opposizione e il potere resta nelle mani dei cittadini", ha detto. E nel messaggio elettorale diffuso a due giorni dalle elezioni regionali, ha assicurato: "In attesa di questa riforma, tanto attesa, spetta al centrodestra, alla nostra compattezza politica, offrire ai valdostani la stabilità nei fatti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: meloni - valle
Gianmarco Saurino: «Siamo cresciuti con l’immagine della donna santa e madre che oggi Giorgia Meloni rilancia, ma il desiderio femminile esiste». Anna Valle: «A cinquant’anni è ancora più potente»
Valle d’Aosta al voto, il messaggio di Giorgia Meloni: «Insieme possiamo scrivere una nuova pagina per questa terra» (video)
Meloni, in Valle d'Aosta occasione di voltare pagina. 'In regione condizione politica bloccata' #ANSA - X Vai su X
Valle d'Aosta Futura. . Valle D'Aosta Futura - #factchecking - Le forze politiche messe a nudo di fronte alle loro stesse parole. In questo filmato l'opinione di Giorgia Meloni in merito alla gestione della #pandemia da #coronavirus prima di diventare #presidente - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, l'appello al voto per la Valle d'Aosta: "Scriveremo una nuova pagina di storia" - “Scegliete la squadra di Fratelli d’Italia, scegliete il centrodestra unito, il cambiamento e la libertà. Si legge su iltempo.it
Meloni: in Valle d'Aosta troppa instabilità, serve elezione diretta - In otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione ed è impossibile in queste ... Lo riporta libero.it