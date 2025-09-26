Meloni e i giornalisti storia di un rapporto complicato | risposte in calo fastidio in aumento
Giorgia Meloni parla sempre meno con i giornalisti. Secondo l’analisi di Pagella Politica del 26 settembre 2025, da gennaio a settembre ha risposto a 94 domande, contro le 138 dello stesso periodo del 2024: quasi un terzo in meno. Nel 2025 si è tenuta una sola conferenza stampa vera, il 9 gennaio, con 40 domande. Per il resto, dichiarazioni lampo e punti stampa con margini stretti per i cronisti. Emblematico: quattordici risposte concentrate in appena due giorni, il 23 e 24 settembre, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Lo stesso monitoraggio segnala che le dichiarazioni pubbliche sono state 11 ma hanno prodotto solo 4 risposte, mentre i punti stampa sono stati 10 e hanno generato 50 risposte; nel 2024 i numeri erano 8 e 74, segno di un restringimento progressivo degli spazi di interlocuzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Meloni e i giornalisti, storia di un rapporto complicato: risposte in calo, fastidio in aumento
