' Meloni come Kirk' la replica della premier alla scritta sui muri di Torino Porta Susa | Un orgoglio

Replica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'indomani dell'occupazione dei binari della stazione di Torino Porta Susa, alle scritte apparse contro di lei e il governo italiano. In particolare, la replica della premier arriva in risposta alla scritta “Meloni come Kirk”. Un riferimento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: meloni - kirk

Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Attentato in Utah: ucciso Charlie Kirk, rock star del movimento Maga. Meloni: ferita profonda per la democrazia

“Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero”, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni commentando la scritta apparsa su un muro della stazione ferroviaria Porta Susa a Torino - facebook.com Vai su Facebook

"Meloni come Kirk", dal segretario dell'Ugl Capone "solidarietà alla premier, idee non si contrastano con messaggi d'odio" - X Vai su X

“Meloni come Kirk”: la risposta feroce alle minacce. Ecco cosa ha pubblicato la Premier - Altre minacce ai danni di Giorgia Meloni, paragonata all'attivista Charlie Kirk, ucciso in un attentato. newsmondo.it scrive

Minacce a Meloni, la premier: "Io come Kirk? Un orgoglio, noi liberi e forti per le nostre idee" - "Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero. Si legge su msn.com