“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, nella quale si sottolinea che il premier “ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas l o scorso 23 settembre”. In particolare, la premier “Meloni ha confermato alla signora Armanda Colusso Trentini la grande attenzione con cui il Governo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini: massimo impegno del governo per riportarlo in Italia