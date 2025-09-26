Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini | massimo impegno del governo per riportarlo in Italia

Secoloditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, nella quale si sottolinea che il premier “ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas l o scorso 23 settembre”. In particolare, la premier “Meloni ha confermato alla signora Armanda Colusso Trentini la grande attenzione con cui il Governo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

meloni chiama la mamma di alberto trentini massimo impegno del governo per riportarlo in italia

© Secoloditalia.it - Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini: massimo impegno del governo per riportarlo in Italia

In questa notizia si parla di: meloni - chiama

Zelensky chiama il presidente Usa: "Accordo per difendere i nostri cieli". Meloni: "Ho sentito Trump"

Gaza, Meloni chiama Netanyahu e rinnova l’appello per un cessate il fuoco. L’allarme dei medici: «Manca il latte artificiale per i neonati»

Gaza, Meloni chiama Netanyahu e rinnova l’appello per un cessate il fuoco. Il premier israeliano sulla tregua: «Inaccettabili le richieste di Hamas»

meloni chiama mamma albertoAlberto Trentini detenuto in Venezuela, Meloni chiama la mamma: «Massimo impegno per esito positivo» - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Da msn.com

meloni chiama mamma albertoTrentini, Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto: massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo - Per Alberto Trentini, dopo la visita del Capo missione italiano a Caracas, la conferma che il governo segue la sua vicenda con il suo massimo impegno arriva con una ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Chiama Mamma Alberto