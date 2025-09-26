Meloni chiama la madre di Trentini | Impegno massimo del governo per liberarlo dal carcere venezuelano

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha assicurato l’impegno di Palazzo Chigi e delle istituzioni italiane per riportare a casa l’operatore umanitario, detenuto, senza accuse, nel maxi-carcere venezuelano di El Rodeo I, insieme ad altri prigionieri stranieri. A renderlo noto è stato Palazzo Chigi, in una nota diffusa nel pomeriggio di venerdì. Nel testo si legge che la premier “ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano”, sottolineando “la grande attenzione con cui il Governo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

