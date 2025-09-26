Meloni al Forum Risorsa Mare | Asset su cui puntiamo centrale nelle strategie nazionali – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Oggi si deve parlare di un Mediterraneo globale, come uno spazio che allarga il suo ruolo oltre i suoi confini globali; significa essere consapevoli come italiani delle straordinaria opportunità”. L'economia del mare “è uno dei pilastri del sistema produttivo. La geografia ci ha regalato un’enorme opportunità di essere al centro di uno spazio marittimo. Il Mediterraneo proietta la sua rilevanza al di là dei suoi confini fisici e come cerniera tra l’Atlantico e l’Indo-Pacificio”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla terza edizione del Forum Risorsa Mare a Civitavecchia. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: meloni - forum
Anche foto di Meloni e Schlein finiscono sul forum "Phica.eu"
Moretti (Pd) a Fanpage: “Mie foto su forum porno, il governo Meloni riconosca che c’è problema sociale”
Dopo "Mia moglie" sbuca il forum Phica.eu, Moretti (Pd): "Ci sono mie foto". Ma spuntano scatti rubati anche di Meloni e Schlein
Guarda il video completo del messaggio del Presidente @GiorgiaMeloni al 3° Forum #RisorsaMare, in corso a Civitavecchia - X Vai su X
In occasione del Policy&Business Forum, organizzato a Roma dal Gruppo Editoriale Urania, ho preso parte alla sezione dedicata all'agricoltura, nel quale ho ribadito la contrarietà del governo Meloni alla proposta della Commissione europea in materia di P - facebook.com Vai su Facebook
Meloni al Forum Risorsa Mare: "Asset su cui puntiamo, centrale nelle strategie nazionali" - (Agenzia Vista) Oggi si deve parlare di un Mediterraneo globale, come uno spazio che allarga il suo ruolo oltre i suoi confini globali; ... Segnala msn.com
Dai cantieri alle crociere: l'economia del mare vale 217 miliardi di euro - Questo il tema affrontato dai due giorni della terza edizione del Forum «Risorsa Mare» che ha preso il via ieri nella ... Secondo ilmessaggero.it