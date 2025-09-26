Meloni al Forum Risorsa Mare | Asset su cui puntiamo centrale nelle strategie nazionali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Oggi si deve parlare di un Mediterraneo globale, come uno spazio che allarga il suo ruolo oltre i suoi confini globali; significa essere consapevoli come italiani delle straordinaria opportunità”. L'economia del mare “è uno dei pilastri del sistema produttivo. La geografia ci ha regalato un’enorme opportunità di essere al centro di uno spazio marittimo. Il Mediterraneo proietta la sua rilevanza al di là dei suoi confini fisici e come cerniera tra l’Atlantico e l’Indo-Pacificio”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla terza edizione del Forum Risorsa Mare a Civitavecchia. 🔗 Leggi su Open.online