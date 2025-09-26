Meloni al Forum Risorsa Mare | Asset su cui puntiamo centrale nelle strategie nazionali – Il video

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Oggi si deve parlare di un Mediterraneo globale, come uno spazio che allarga il suo ruolo oltre i suoi confini globali; significa essere consapevoli come italiani delle straordinaria opportunità”. L'economia del mare “è uno dei pilastri del sistema produttivo. La geografia ci ha regalato un’enorme opportunità di essere al centro di uno spazio marittimo. Il Mediterraneo proietta la sua rilevanza al di là dei suoi confini fisici e come cerniera tra l’Atlantico e l’Indo-Pacificio”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla terza edizione del Forum Risorsa Mare a Civitavecchia. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - forum

Anche foto di Meloni e Schlein finiscono sul forum "Phica.eu"

Moretti (Pd) a Fanpage: “Mie foto su forum porno, il governo Meloni riconosca che c’è problema sociale”

Dopo "Mia moglie" sbuca il forum Phica.eu, Moretti (Pd): "Ci sono mie foto". Ma spuntano scatti rubati anche di Meloni e Schlein

meloni forum risorsa mareMeloni al Forum Risorsa Mare: "Asset su cui puntiamo, centrale nelle strategie nazionali" - (Agenzia Vista) Oggi si deve parlare di un Mediterraneo globale, come uno spazio che allarga il suo ruolo oltre i suoi confini globali; ... Segnala msn.com

meloni forum risorsa mareDai cantieri alle crociere: l'economia del mare vale 217 miliardi di euro - Questo il tema affrontato dai due giorni della terza edizione del Forum «Risorsa Mare» che ha preso il via ieri nella ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Forum Risorsa Mare