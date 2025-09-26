Melmeat canta l’Italia che ricomincia da sola e compra casa
In Italia, sempre più relazioni finiscono lasciando spazio a scelte di vita indipendenti: la musica di Melmeat diventa la colonna sonora di questo cambiamento, raccontando in prima persona cosa significhi davvero ricominciare. Una generazione che riscrive le regole dell’amore e della casa L’ultima rilevazione dell’ISTAT descrive un Paese in cui la parola “fine” è pronunciata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Casa nuova, vita nuova: i Millennials raccontati da Melmeat in “Ricominciare” - Ho capito che non potevo più affidare la mia vita a qualcun altro. Come scrive politicamentecorretto.com