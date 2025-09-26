Meglio Pulisic o De Bruyne? Tutte le sfide di Milan-Napoli | ecco chi vince e non vale il pareggio

Rabiot o McTominay? Pulisic o De Bruyne? Modric o Lobotka? La grande sfida di domenica in 11 uno contro uno. E l'ultimo è decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meglio Pulisic o De Bruyne? Tutte le sfide di Milan-Napoli: ecco chi vince (e non vale il pareggio)

In questa notizia si parla di: meglio - pulisic

Pulisic meglio di Lautaro Martinez, i numeri non mentono: un dato fa impressione

Tris del #Milan a Udine: #Pulisic trascina i rossoneri con una doppietta! Rivedi il meglio della cronaca in studio sul nostro canale YouTube: https://youtu.be/nwas9IJ8meQ?si=ayB-93IStEP7KIOs… #UdineseMilan - X Vai su X

la GDS in edicola conferma le news che abbiamo ampiamente riferito da ieri: contro il Bologna, Rabiot e Modric subito titolari in mezzo al campo. Loftus avanza (Pulisic non al meglio) alle spalle di Gimenez. La formazione: (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, probabili formazioni e ultime: le sfide di San Siro - Milan e Napoli hanno voglia di scoprirlo subito, di capire quanto lontano possono arrivare nelle loro stagioni. Come scrive ilmattino.it

Pulisic da record, solo un giocatore ha fatto meglio di lui: la statistica è impressionante - Christian Pulisic è andato a segno anche nella sfida del match di Coppa Italia contro il Lecce, chiudendo cosi la sfida. Scrive spaziomilan.it