“Meglio Hojlund o Gimenez? risponde Schwoch. Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto durante la consueta puntata settimanale di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma di Claudia Mercurio e condotto da Gianluca Vigliotti sulle frequenze di 11 Televomero. A seguire, il pensiero dell’apprezzato opinionista e commentatore sportivo. Milan-Napoli, il pensiero di Schwoch. “ Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Secondo me Inter e Juve vengono dopo. Il Milan ha fatto una buonissima squadra, ha preso un allenatore vincente, che bada più al risultato piuttosto che allo spettacolo e che crea un gruppo vincente, il che serve. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - “Meglio Hojlund o Gimenez?”