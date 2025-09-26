Mediobanca a Siena è la fine di un’epoca

ITALIA. Dopo il successo di Monte dei Paschi nell’Opa su Mediobanca siamo ora ai seguiti formali con il passaggio dal vecchio al nuovo, ma è alle viste un nuovo capitolo non meno strategico, il futuro delle Generali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Futuro di Mediobanca, Delfin sta con Mps. Milleri scommette sul successo di Siena: può salire al 19,9%

Mps-Mediobanca, Delfin si schiera con Siena

Mediobanca, sconfitto Nagel: la scalata di Siena può proseguire

Monte dei Paschi di Siena sale all'86,3 per cento di Mediobanca - Dopo le dimissioni di Alberto Nagel si cerca il nuovo ad (esterno), il delisting &#232; più vicino: la situazione ... Come scrive today.it

