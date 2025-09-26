Mediobanca a Nagel compensi da 18 milioni di euro fino al 2032
Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca fino al 28 ottobre, riceverà circa 18 milioni di euro entro il 2032, secondo quanto indicato nella Relazione sulla politica di remunerazione. L’importo complessivo deriva dall’insieme delle performance shares legate ai piani di incentivazione, con attribuzioni differite fino al periodo 2027-2032. La banca ha scelto di convertire tali azioni in denaro al valore di 19,9216 euro ciascuna, decisione presa in seguito all’ Opas di Mps per consentire ai dirigenti di monetizzare i propri incentivi. La cifra include anche la parte in contanti della retribuzione annuale di Nagel, il cui pagamento è stato posticipato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - nagel
Fitch promuove la strategia Mps. Mediobanca, Monge molla Nagel
Mps e l’Ops su Mediobanca, l’affondo di Nagel: “Molte anomalie anche da parte del governo”
Mediobanca, Nagel contro il governo: "Ruolo anomalo nell’offerta di Mps"
Mediobanca, l’addio dorato di Nagel: 18 milioni di compensi fino al 2032 - X Vai su X
La non-notizia (o bugia) del Corriere su Nagel, Pagliaro, Mediobanca e Mps. La lettera di Teo Dalavecuras. - facebook.com Vai su Facebook
Mediobanca, l’addio dorato di Nagel: 18 milioni di compensi fino al 2032 - MILANO – Alberto Nagel, ad di Mediobanca fino al prossimo 28 ottobre, percepirà circa 18 milioni di euro da qui al 2032. Da repubblica.it
Ad Alberto Nagel 18 milioni di compensi fino al 2032 - Alberto Nagel, ad di Mediobanca fino al prossimo 28 ottobre, percepirà circa 18 milioni di euro da qui al 2032. Scrive msn.com