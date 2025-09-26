Medicina estetica l’esperto mette in guardia | Attenzione alle terapie all' estero

Firenze, 26 settembre 2025 - “Andare in paesi che offrono interventi estetici low-cost può sembrare conveniente, ma in realtà crea gravi problemi, soprattutto nella gestione del post-operatorio. Infatti, se insorgono complicanze, i pazienti si ritrovano spesso senza un riferimento medico e non possono quasi mai tornare all’estero per affrontare cure o trattamenti correttivi”. A dirlo è Giovanni Salti, presidente di Aiteb, Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, commentando il fenomeno sempre più rilevante del turismo sanitario low-cost per fare interventi di chirurgia estetica. “Il livello tecnico delle procedure in questi paesi può anche essere adeguato – continua Salti – ma un intervento chirurgico non si esaurisce con l’atto operatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medicina estetica, l’esperto mette in guardia: “Attenzione alle terapie all'estero”

In questa notizia si parla di: medicina - estetica

Bellezza a basso costo: scoperto ambulatorio clandestino di medicina estetica, interventi e iniezioni per 200 euro

L'elegante Charlotte di Sex And The City ammette: «Nessuno mi ha detto per molto tempo che non stavo bene». E così è rinata, sciogliendo la medicina estetica

Ellen Pompeo e la sua strategia slow age per «tenere a bada i segni dell’invecchiamento» grazie alla medicina estetica

ISMERIAN | Medicina Estetica e Rigenerativa dott. Davide Vita | Medico Estetico per un consulto è richiesto l'appuntamento Tel. 0422 1287765 oppure Mobile: 389 645 2706 https://ismerian.it/medicina-estetica/ - - #medicinaestetica #NaturalBeauty #ismeriantr - facebook.com Vai su Facebook

Medicina estetica: le tendenze del 2025 - La medicina estetica è un settore in continua e rapida evoluzione, nel quale si ricorre a tecnologie sempre più avanzate e a trattamenti innovativi che rispondono alla crescente domanda di soluzioni ... Lo riporta notizie.tiscali.it