medici sportivi casasco confermato presidente europeo

Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato confermato all'unanimità presidente dell’EFSMA, la Federazione Europea di Medicina dello Sport nel corso della riunione a Bucarest in occasione del 13° Congresso europeo di Medicina dello Sport. Casasco guida la Federazione italiana ed è al terzo mandato di quella europea, dopo quelli ottenuti nel 2017 e nel 2022. «Sono molto onorato per questa conferma - ha detto Casasco - e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno voluto rinnovare nei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva Italiana che da 96 anni contribuisce a consolidare la credibilità riconosciuta a livello internazionale alla Medicina dello Sport». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

