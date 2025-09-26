Mediaset trasmette 5 partite de La Liga spagnola domani il derby di Madrid
Mediaset trasmetterà le migliori partite de La Liga spagnola, si parte domani con il derby di Madrid tra Atletico e Real. Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia1, sabato 27 settembre alle ore 16.15. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di Borja Valero. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
#News #DivaTV L'energia di #Elodie contagia anche Canale 5: la rete ammiraglia Mediaset trasmette #ElodieStadiumShow in prima serata giovedì 18 settembre per festeggiare il grande concerto che si è tenuto lo scorso 8 giugno a San Siro. Affiancata da tan - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Dazn-Mediaset, sei partite in chiaro: come vedere La Liga gratis - Sei partite di vertice in Liga proposte in chiaro su Mediaset: ecco il calendario di tutti i match a costo zero ... Lo riporta quifinanza.it
Accordo DAZN-Mediaset: in chiaro gratis sei partite de LaLiga, incluso il Clasico - esclusiva sei big match della Liga spagnola, rafforzando la loro partnership in Italia. Riporta tech.everyeye.it