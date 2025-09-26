Mediaset trasmette 5 partite de La Liga spagnola domani il derby di Madrid

Mediaset trasmetterà le migliori partite de La Liga spagnola, si parte domani con il derby di Madrid tra Atletico e Real. Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia1, sabato 27 settembre alle ore 16.15. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di Borja Valero. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

