Mediaset per il futuro | la nuova campagna sull’educazione affettiva
Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una campagna nazionale dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Lo slogan scelto è chiaro e diretto: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”. Mediaset per il futuro: una campagna per riflettere sulle emozioni. La campagna si sviluppa attraverso tre spot, ciascuno dedicato a un’emozione complessa ma universale: gelosia, invidia e rabbia. L’obiettivo è invitare il pubblico a riflettere sull’importanza di riconoscere ciò che si prova e di imparare a gestirlo in modo consapevole e responsabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Mediaset è la fonte più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025. La tv di Pier Silvio Berlusconi lancia la campagna Mediaset per il Futuro “La verità conta, conta fino a 10!”
