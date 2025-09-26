Mediaset per il futuro | la nuova campagna sull’educazione affettiva

Superguidatv.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una campagna nazionale dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Lo slogan scelto è chiaro e diretto: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”. Mediaset per il futuro: una campagna per riflettere sulle emozioni. La campagna si sviluppa attraverso tre spot, ciascuno dedicato a un’emozione complessa ma universale: gelosia, invidia e rabbia. L’obiettivo è invitare il pubblico a riflettere sull’importanza di riconoscere ciò che si prova e di imparare a gestirlo in modo consapevole e responsabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

mediaset per il futuro la nuova campagna sull8217educazione affettiva

© Superguidatv.it - Mediaset per il futuro: la nuova campagna sull’educazione affettiva

In questa notizia si parla di: mediaset - futuro

Mediaset è la fonte più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025. La tv di Pier Silvio Berlusconi lancia la campagna Mediaset per il Futuro “La verità conta, conta fino a 10!”

Michelle Hunziker, futuro incerto in Mediaset? Cosa sta succedendo

Il problema di Mediaset non è Striscia La Notizia, ma l’incubo del futuro

mediaset futuro nuova campagnaMediaset per il futuro: una campagna per riflettere sulle emozioni - Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una campagna nazionale dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Scrive superguidatv.it

Al via la nuova campagna Mediaset dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione - Anche questa campagna fa parte di Mediaset per il futuro, le attività di sensibilizzazione su temi di interesse ambientale e sociale di Mediaset, attraverso cui il Gruppo, consapevole del proprio ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Mediaset Futuro Nuova Campagna