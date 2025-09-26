Mediaset lancia una nuova campagna dedicata all’educazione affettiva
Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, . Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, , un tema sempre più centrale per la società italiana: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”. La campagna di sensibilizzazione si articola in tre diversi spot, ciascuno dedicato a un’emozione diversa: gelosia, invidia e rabbia. Un invito a riflettere sull’importanza di saper riconoscere e gestire ciò che proviamo, in modo consapevole. La campagna, in onda su tutti i canali del Gruppo, sulle piattaforme online e in radio, è realizzata in sinergia con la docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity LAB e disponibile su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: mediaset - lancia
Mediaset è la fonte più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025. La tv di Pier Silvio Berlusconi lancia la campagna Mediaset per il Futuro “La verità conta, conta fino a 10!”
Mediaset lancia un programma con il suo conduttore amato
Nuovi palinsesti Mediaset 2025, Pier Silvio Berlusconi lancia Silvia Toffanin alla… Costanzo
"Perché Leocadia è ancora viva?" è la domanda che Cruz lancia in faccia a Romulo. La Promessa torna domani alle 19:40 su Rete 4, disponibile anche in diretta e on demand su Mediaset Infinity. La storia ci porta vicino a Cordova, tra intrighi e segreti nel pal - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle 2025, Milly svela come ha convinto Barbara d'Urso e lancia una frecciatina a Mediaset: "Nessuno sgarbo!" https://gay.it/ballando-con-le-stelle-2025-milly-parla-di-barbara-durso… #BallandoConLeStelle #BarbaraDUrso #MillyCarlucci - X Vai su X
Mediaset per il futuro: la nuova campagna sull’educazione affettiva - Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una campagna nazionale dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Segnala superguidatv.it
Mediaset lancia una nuova campagna dedicata all’educazione affettiva - Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una nuova campagna dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale per la società italiana: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche ... Secondo 361magazine.com