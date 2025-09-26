Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, . Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, , un tema sempre più centrale per la società italiana: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”. La campagna di sensibilizzazione si articola in tre diversi spot, ciascuno dedicato a un’emozione diversa: gelosia, invidia e rabbia. Un invito a riflettere sull’importanza di saper riconoscere e gestire ciò che proviamo, in modo consapevole. La campagna, in onda su tutti i canali del Gruppo, sulle piattaforme online e in radio, è realizzata in sinergia con la docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity LAB e disponibile su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mediaset lancia una nuova campagna dedicata all’educazione affettiva