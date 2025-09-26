Media | Zelensky ha chiesto a Trump missili a lungo raggio Berlino | Putin deve capire quali sono i costi per la Russia

Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump di avere i missili a lungo raggio come i Tomahawk. Lo riporta il Telegraph citando fonti bene informate e spiegando che la richiesta sarebbe stata avanzata durante il colloquio che il presidente ucraino e quello statunitense hanno avuto al Palazzo di Vetro di New York. Con questo tipo di missili Kiev sarebbe in grado di colpire in profondità la Russia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

