Media | Zelensky ha chiesto a Trump missili a lungo raggio Berlino | Putin deve capire quali sono i costi per la Russia
Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump di avere i missili a lungo raggio come i Tomahawk. Lo riporta il Telegraph citando fonti bene informate e spiegando che la richiesta sarebbe stata avanzata durante il colloquio che il presidente ucraino e quello statunitense hanno avuto al Palazzo di Vetro di New York. Con questo tipo di missili Kiev sarebbe in grado di colpire in profondità la Russia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a New York, a margine dell'80esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo rendono noto la Bbc e altri media. Trump, dopo l'incontro con Ze
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Media, Zelensky ha chiesto a Trump i missili Tomahawk. Droni avvistati in Svezia e in Danimarca - Le notizie di venerdì 26 settembre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Secondo corriere.it
Ucraina, verso un nuovo incontro Trump-Zelensky. Pressing sugli Usa per le sanzioni alla Russia - Il leader ucraino esorta gli Stati Uniti a intensificare le sanzioni contro la Russia e a fornire sistemi di difesa aerea ... Come scrive milanofinanza.it