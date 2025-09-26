Media Usa | Trump pronto a togliere veto armi a lungo raggio all' Ucraina

Il Cremlino: "Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili". Ad Amburgo grande esercitazione Nato di 3 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media Usa: "Trump pronto a togliere veto armi a lungo raggio all'Ucraina"

In questa notizia si parla di: media - trump

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

Media:Trump valuta finanziamenti a Kiev

Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

"Lo faro'". Così, riportano i media Usa, il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda se sosterrà la Polonia e gli altri stati baltici in caso di nuove aggressioni da parte della Russia. In uno scambio di battute con i giornalisti prima di recarsi all - facebook.com Vai su Facebook

#Trump denuncia i misteriosi “incidenti” subiti ieri all’ONU: 1) il blocco improvviso della scala mobile mentre stava salendo (se non si tenevano, lui e la moglie sarebbero caduti di faccia) 2) il blocco del teleprompter sin dall’inizio del suo discorso, per 15 minuti - X Vai su X

TikTok, accordo tra USA e Cina: Trump e Xi pronti a chiudere l’intesa - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo quadro sulla controversia attorno al social media TikTok. Secondo italiaoggi.it

Trump firma l’ordine esecutivo per TikTok USA. Vale 14 miliardi di dollari - Il consorzio sarà guidato da Oracle, Silver Lake e dal fondo di Abu Dhabi MGX. Come scrive quifinanza.it