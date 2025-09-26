MedFest le Comunità Energetiche Rinnovabili leve di decarbonizzazione
OLBIA (ITALPRESS) – Le Comunità Energetiche Rinnovabili si sono confermate, al MedFest 2025 di Olbia, come uno degli strumenti più promettenti per promuovere una transizione energetica sostenibile, inclusiva e realmente connessa ai territori. Nel corso del loro intervento, Mattia Petrillo e Sabrina Sacchetti di EY hanno illustrato il potenziale delle CER come leve di decarbonizzazione e sviluppo locale, attraverso modelli innovativi di produzione e condivisione dell’energia che mettono in rete cittadini, enti pubblici e imprese. “Le CER non sono solo progetti energetici – ha sottolineato Mattia Petrillo – ma nuovi modelli di partecipazione e coesione territoriale, capaci di generare impatti concreti e diffusi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: medfest - comunit
Nell'ambito del MedFest - Medioevo Festival in Lombardia, domenica 28 settembre alle ore 16.00 presso la Casa del Pellegrino di Civate (accesso da Piazza Antichi Padri ) si terrà l'evento: IL CUORE DI RE RICCARDO reading con musica a cura di Alvaro - facebook.com Vai su Facebook
MedFest, le Comunità Energetiche Rinnovabili leve di decarbonizzazione - Le Comunità Energetiche Rinnovabili si sono confermate, al MedFest 2025 di Olbia, come uno degli strumenti più promettenti per promuo ... italpress.com scrive
Energia dai territori, le CER protagoniste al Medfest con Rinnovabili - Rinnovabili, in collaborazione con Medfest, ha organizzato il convegno "Comunità Energetiche Rinnovabili: la transizione energetica parte dal territorio" ... Da rinnovabili.it