Doppia anteprima oggi e domani a Ravenna per la compagnia ErosAntEros di Davide Sacco e Agata Tomši?, che festeggia i quindici anni tornando in scena con un importante appuntamento, organizzato da Polis Teatro Festival. Protagonisti saranno i due nuovi lavori di ErosAntEros: ’ Materiale per Medea ’ di Agata Tomši?, da Heiner Müller, e ’ Quelli che si allontanano da Omelas ’ di Davide Sacco, da Ursula K. Le Guin. L’evento speciale di oggi e domani è accompagnato da numerosi appuntamenti collaterali come una tavola rotonda su Heiner Müller (stasera alle 21.30 alle Artificerie Almagià), una tavola rotonda per celebrare l’anniversario della fondazione di ErosAntEros (domani alle 17 al teatro Rasi) e un after party con Clov djset all’interno di Manualetto (domani sera dopo lo spettacolo delle 21,30 in via Zara 27, Darsena di Ravenna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medea ed Eva Robin’s sul palco. Festa per i 15 anni di ErosAntEros