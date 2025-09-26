Medaglie incomparabili…di…sublime antichità la mostra a Palazzo Zuckermann
Da uno straordinario tesoro antico disperso al collezionismo numismatico del XIV secolo, fino alle collezioni che ancora oggi alimentano e rendono preziose le raccolte delle istituzioni cittadine. È forte il legame di Padova con il mondo della moneta antica. Ed oggi a testimoniarlo, portando alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: medaglie - incomparabili
Mostra "Medaglie incomparabili...di...sublime antichità” La cultura della moneta antica a Padova tra Cinquecento e Novecento. Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33, Padova 26 settembre - 16 novembre 2025 Dal martedì alla domenica, ore 1O -19 Ingress - facebook.com Vai su Facebook