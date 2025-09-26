McTominay un mese senza gol sembra una vita Gazzetta

Ilnapolista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay. Mancano i suoi gol al Napoli di Conte. A San Siro segnò lo scorso anno contro l’Inter. Domenica si torna in quello stadio ma contro il Milan. Potrebbe essere l’occasione del risveglio. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. C’è stato un tempo in cui, finché non segnava lui, il Napoli faticava terribilmente a sbloccare le partite. Potenza fisica, ma anche grande senso tattico e un fiuto del gol fuori dal comune. Scott McTominay è stato l’ultimo Mvp della Serie A, l’uomo che più di tutti ha permesso al Napoli di cucirsi sulla maglia lo scudetto numero 4. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mctominay un mese senza gol sembra una vita gazzetta

© Ilnapolista.it - McTominay, un mese senza gol sembra una vita (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: mctominay - mese

McTominay è stato la grande risorsa del Napoli dello scudetto, ora è frenato dal lavoro in fase difensiva - Elmas non può sostituire adeguatamente Anguissa e Anguissa andrà in Coppa d'Africa. Segnala ilnapolista.it

mctominay mese senza golMalfitano: "McTominay? Penso ci sia un piccolo problema tattico a condizionarlo" - Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Non ho visto errori di Beukema e ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Mctominay Mese Senza Gol