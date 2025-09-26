McKennie titolare in Juve Atalanta sì ma in quale ruolo? Dove potrebbe schierarlo Tudor nella super sfida contro la Dea Novità di formazione

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie titolare in Juve Atalanta, in che ruolo sarà schierato? Dove potrebbe giocare nelle idee di Igor Tudor. Tutti i dettagli. L’uomo in più, il jolly che non ti aspetti. Per la super sfida di domani contro l’ Atalanta, Igor Tudor è pronto a un’altra, sorprendente mossa tattica: a presidiare la fascia destra, nel ruolo di esterno a tutta fascia, ci potrebbe essere Weston McKennie. Una scelta che testimonia la grande duttilità del centrocampista americano. PROBABILI FORMAZIONI JUVE ATALANTA: LE POSSIBILI SCELTE DI TUDOR Un jolly per tutte le stagioni. Dopo averlo schierato con positivi risultati sulla corsia opposta, quella di sinistra, nel Derby d’Italia, Tudor reinventa di nuovo il suo giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie titolare in juve atalanta s236 ma in quale ruolo dove potrebbe schierarlo tudor nella super sfida contro la dea novit224 di formazione

© Juventusnews24.com - McKennie titolare in Juve Atalanta, sì ma in quale ruolo? Dove potrebbe schierarlo Tudor nella super sfida contro la Dea. Novità di formazione

In questa notizia si parla di: mckennie - titolare

McKennie può tornare titolare nel derby d’Italia! Svelata l’ultimissima idea di Tudor e chi potrebbe fare spazio al texano

McKennie titolare in Juve Inter? Aumentano le quotazioni per vedere Weston dal 1?: la posizione del texano potrebbe stupire tutti

McKennie pronto a tornare titolare: lo statunitense in vantaggio su due compagni di squadra per una maglia per Juve Inter. Ultime

mckennie titolare juve atalantaZhegrova, pronta una maglia da titolare contro l’Atalanta. La situazione in casa Juve - Atalanta, Zhegrova pronto a sorprendere: Tudor rilancia i titolari per il big match La Juve si prepara al grande appuntamento di campionato contro l’Atalanta, in programma domani alle ore 18:00. Secondo calcionews24.com

Probabili formazioni Juve Atalanta, è l’ora di Zhegrova? Novità sull’attaccante scelto da Tudor: le primissime idee in vista del big match - Tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte del mister Alla vigilia del big match di campionato contro l’Atalanta, in programma domani alle ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Titolare Juve Atalanta