Ha dell’incredibile l’ultima notizia che riguarda Conor McGregor e il mondo della Ufc. Il pugile irlandese – salito alla ribalta della cronaca internazionale negli ultimi mesi soltanto per la condanna di stupro in sede civile – ha svelato la clamorosa offerta arrivatagli (o meglio, così sostiene) per combattere alla Casa Bianca a giugno 2026, in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Cento milioni di dollari (che al cambio oggi sono 86 milioni di euro) e 100 “Golden Visa”. Questo è quanto sostiene McGregor sul proprio canale Instagram, con una serie di video in cui si allena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - McGregor combatterà alla Casa Bianca: in ballo c’è una cifra astronomica