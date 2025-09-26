Maxi operazione Gotha 2 anti-iptv | otto arresti tra Italia ed estero per streaming illegale

All’esito di una complessa investigazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di otto persone, alcune residenti all’estero, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a. 🔗 Leggi su Digital-news.it

