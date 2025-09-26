Maxi-operazione contro lo streaming illegale | otto arresti tra Italia ed estero

26 set 2025

Al termine di una complessa attività investigativa diretta dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di otto persone, alcune residenti all'estero. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e diffusione illecita di palinsesti televisivi a pagamento. Gli arrestati si trovano in diverse città italiane – tra cui Catania, Siracusa, Roma e Brescia – e all'estero.

