Maxi operazione contro lo streaming illegale otto arresti | guadagni per dieci milioni di euro
Un’operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Catania, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di otto persone, alcune delle quali residenti all’estero. Gli indagati sono accusati di "associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: streaming - illegale
DAZN e ACE smantellano Calcio, sito di streaming illegale più popolare in Italia
DAZN fa chiudere il sito illegale di calcio in streaming più famoso d’Italia “per proteggere i tifosi”
Ace e Dazn fanno chiudere Calcio, sito illegale di streaming sportivo da 123 milioni di visite
Streaming illegale, cosa rischia chi usa il pezzotto: ecco le norme https://ift.tt/C3qitaN via #agendadigitale_eu - X Vai su X
La Guardia di Finanza ha individuato 10.000 utenti che usano il “pezzotto”: pagamenti in crypto e documenti falsi. https://gametimers.it/streaming-illegale-gdf-indaga-10000-utenti-del-pezzotto-e-molti-altri-sono-in-arrivo/ #Pezzotto #StreamingPirata #Legge - facebook.com Vai su Facebook
Maxi-operazione contro lo streaming illegale arresti anche a Catania e Siracusa - La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di otto persone, alcune delle quali residenti all’estero, indagate per associazione a ... Lo riporta sicilianews24.it
Operazione contro lo streaming illegale: arresti anche a Siracusa, smantellata rete da milioni di euro - Scopri i dettagli dell'operazione contro lo streaming illegale: arresti anche a Siracusa per diffusione illecita. Segnala siracusanews.it