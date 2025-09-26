Maxi multa dell’Antitrust all’Eni Esso Ip Q8 Saras e Tamoil | Si sono accordate sul prezzo del carburante
«Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si sono coordinate per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante». È questa la motivazione con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso la maxi multa da oltre 936 milioni di euro ai danni dei colossi del petrolio. Secondo l’Autorità le compagnie si sarebbero accordate, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2023, per attuare aumenti di prezzo sulla componente bio presente nei carburanti che è divenuta obbligatoria per legge. L’indagine dell’autorità, che ha preso il via grazie a un whistleblower, ha sostanzialmente messo in luce la creazione di un cartello tra le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. 🔗 Leggi su Open.online
