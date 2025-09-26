Maxi multa al driver abusivo per Hugo Boss | tedesco sorpreso alla Bovisa al volante di un Mercedes noleggiato in Germania

Milano, 26 settembre 2025 –  ?????? Il blitz è scattato nella tarda mattinata di ieri in via Cosenz, in zona Bovisa. I ghisa del nucleo Freccia 1, specializzati nel contrasto all’abusivismo su strada, fermano un Vito Mercedes di colore nero guidato da un diciannovenne tedesco: sulle fiancate la scritta “Boss”, a richiamare il noto marchio di moda Hugo Boss che proprio ieri ha presentato le sue creazioni alla Fonderia Macchi per la Settimana della Moda; sul parabrezza la cifra “10”, probabilmente a indicare il numero del veicolo nella flotta di van schierata per gli eventi legati alla Fashion Week. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

