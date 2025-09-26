Maxi frode nel settore dei crediti d’imposta Gdf blocca 9.4 milioni
LODI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno scoperto “un’ingente frode” nel settore dei crediti d’imposta e hanno bloccato 9,4 milioni di euro di crediti fittizi per presunti investimenti nel mezzogiorno pari a 22 milioni di euro. In particolare le attività investigative, scrivono le fiamme gialle in una nota, condotte “nei confronti di 8 società aventi il medesimo rappresentante legale, si sono concentrate sul corretto utilizzo delle agevolazioni previste dalla legge di Stabilità del 2016, che ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
