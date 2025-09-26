Maxi controlli dei carabinieri | scattano denunce sequestri e sanzioni per circa 20mila euro
I carabinieri della Compagnia di Marcianise, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno con il cane antidroga “Luna” e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta, hanno condotto un ampio servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. L’attività ha visto impegnate 17. 🔗 Leggi su Casertanews.it
