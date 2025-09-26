Maxi carico di hashish a bordo di un tir 540 chili di droga nascosti tra le casse di frutta
I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tivoli hanno arrestato il conducente di un tir, un 43enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l'aggravante dell'ingente quantità del carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
