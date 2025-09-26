Maxi carico di hashish a bordo di un tir 540 chili di droga nascosti tra le casse di frutta

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tivoli hanno arrestato il conducente di un tir, un 43enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l'aggravante dell'ingente quantità del carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carico - hashish

Varese, non si ferma all’alt della polizia: nei guai spacciatore con il carico di hashish nell’auto

Maxi sequestro di droga: fermato in auto con un “carico” di 15 chili di hashish

Bloccati con un carico di hashish di 40 mila euro: dopo 8 anni la requisitoria del pm

maxi carico hashish bordoMaxi carico di hashish a bordo di un tir, 540 chili di droga nascosti tra le casse di frutta - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tivoli hanno arrestato il conducente di un tir, un 43enne, con l'accusa di detenzione ... Secondo fanpage.it

Roma: scoperto maxi carico di hashish da 540 chili a bordo di un Tir a Guidonia, arrestato un 43enne - Roma: scoperto maxi carico di hashish da 540 chili a bordo di un Tir a Guidonia, arrestato un 43enne Leggi le ultime notizie su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Maxi Carico Hashish Bordo