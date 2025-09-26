Mauro Corona | età vita privata malattia e carriera a È sempre Cartabianca
profilo e carriera di Mauro Corona. Tra le figure più note del panorama televisivo e letterario italiano, Mauro Corona si distingue per la sua lunga esperienza come scrittore, alpinista e personaggio pubblico. La sua presenza nel programma È sempre Cartabianca ne ha consolidato il ruolo di opinionista apprezzato, grazie anche alla sua capacità di affrontare tematiche di attualità con autenticità e spontaneità. origini e formazione. le radici e l’infanzia difficile. Nato nel 1950 a Baselga di Piné (Trento), Mauro Corona è cresciuto nella valle Vajont in Friuli-Venezia Giulia. La sua infanzia è stata segnata da un contesto familiare complesso, caratterizzato dalla presenza di un padre violento e dall’abbandono della madre, che ha deciso di lasciare la famiglia per sfuggire ai maltrattamenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: mauro - corona
Sempre presente lo scrittore Mauro Corona in collegamento da Erto
"Le piace Trump?", la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona
Mauro Corona su Lollobrigida e il vino della longevità: «Se berne allunga la vita io vivrò come Matusalemme»
?Attenzione in caso di maltempo l'evento si terrà in palestra a Onigo di Pederobba (in via del Cristo) APPUNTAMENTO CON MAURO CORONA E MARIANNA CORONA - SABATO 27 SETTEMBRE ORE 17.30 a COVOLO DI PEDEROBBA (TV) Nell'ambito de - facebook.com Vai su Facebook
Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Mauro Corona: "Spaventare la gente dicendo che c'è un clima da Brigate Rosse è un gioco sottile per preparare il terreno delle votazioni" - X Vai su X
Mauro Corona - La mia vita finchè capita, un doc-monologo (quasi uno spettacolo teatrale) che racconta la vita e i pensieri dell'artista - Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista, conosciuto dal grande pubblico per la sua presenza al talk- Si legge su mymovies.it
Mauro Corona - La mia vita finchè capita, il trailer ufficiale del film - Un doc che ritrae da molto vicino e con un approccio ferocemente intimo un uomo complesso in un continuo andare e venire indietro e avanti nel tempo. Segnala mymovies.it