Mattia Furlani a ‘Verissimo’ | chi è il giovanissimo oro ai Mondiali di salto in lungo

Milano, 26 settembre 2025 – Tra gli ospiti di domenica 28 settembre a 'Verissimo' ci sarà Mattia Furlani, giovane atleta azzurro che per primo ha conquistato l'oro ai mondiali nel salto in lungo. Chi è Mattia Furlani. Nato a Marino il 7 febbraio 2005, Mattia è un figlio d'arte o, per meglio dire, di sport. I suoi genitori sono, infatti, Marcello Furlani (altista da 2,27 m nel 1985) e Khaty Seck (velocista italiana di origini senegalesi). Anche sua sorella Erika ha seguito le orme familiari ed è un'altista di livello internazionale. La sua carriera parte da bambino ma inizialmente alterna l'atletica alla pallacanestro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

