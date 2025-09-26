Mattia Furlani a ‘Verissimo’ | chi è il giovanissimo oro ai Mondiali di salto in lungo

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 settembre 2025 – Tra gli ospiti di domenica 28 settembre a 'Verissimo' ci sarà Mattia Furlani, giovane atleta azzurro che per primo ha conquistato l'oro ai mondiali nel salto in lungo. Chi è Mattia Furlani. Nato a Marino il 7 febbraio 2005, Mattia è un figlio d'arte o, per meglio dire, di sport. I suoi genitori sono, infatti, Marcello Furlani (altista da 2,27 m nel 1985) e Khaty Seck (velocista italiana di origini senegalesi). Anche sua sorella Erika ha seguito le orme familiari ed è un'altista di livello internazionale. La sua carriera parte da bambino ma inizialmente alterna l'atletica alla pallacanestro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mattia furlani a 8216verissimo8217 chi 232 il giovanissimo oro ai mondiali di salto in lungo

© Quotidiano.net - Mattia Furlani a ‘Verissimo’: chi è il giovanissimo oro ai Mondiali di salto in lungo

In questa notizia si parla di: mattia - furlani

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: torna Mattia Furlani, presenti tante stelle mondiali

A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming

Mattia Furlani giù dal podio in Diamond League. Pinnock batte Tentoglou a Londra

Atletica: Finali Diamond League; Furlani &#232; secondo nel lungo - Mattia Furlani va vicino al successo in Diamond League e chiude al secondo posto la gara di salto in lungo nella prima giornata del meeting di Zurigo che decreta i vincitori del circuito. Come scrive ansa.it

Roggero: "In questo momento Mattia Furlani &#232; il favorito" - e finali di Zurigo live su Sky e in streaming su NOW: dopo le gare di ieri (con Furlani secondo nel lungo) seconda giornata delle finali di Diamond League alle 18. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Mattia Furlani 8216verissimo8217 232