Matti per il Calcio il torneo Uisp | i dipartimenti di salute mentale in campo con due squadre aretine

Arezzo, 26 settembre 2025 – Partita ieri  «Matti per il calcio», la XVII Rassegna nazionale di Calcio a 7 dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dalla Uisp. In campo allo stadio Giulio Merlini di San Benedetto del Tronto fino a domani, 12 squadre miste, con giocatori e giocatrici che sono arrivati??dalle Asl di tutta Italia, tra cui le aretine Pionta Arezzo Aps e Arkadia Onlus. Si tratta di formazioni composte da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori sportivi e familiari. Trenta le partite di calcio a 7, una dietro l'altra, che si svolgeranno nell'arco di tre giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

