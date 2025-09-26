Matteo Renzi la sua Italia Viva sembra morta
La frase prediletta risale ai tempi dei boy scout, mentre sgambettava felice a Rignano sull’Arno. È del poeta Robert Frost: «Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso». Impossibile dissentire. Matteo Renzi è unico. Nessuno come lui riesce a coniugare colossale ambizione e fragorosi fiaschi. L’ex premier si immaginava come il professor Keating, interpretato dal compianto Robin Williams, che nell’ Attimo fuggente conquistava gli studenti leggendo quel metaforico verso. Solo che gli elettori hanno accuratamente evitato di portare in trionfo l’ambiziosissimo ex premier. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: matteo - renzi
Matteo Renzi, papà orgoglioso della figlia Ester, appena diplomata, a cui dedica dei versi di Eugenio Montale
Matteo Renzi lascia Mondadori: "Attaccato da Pier Silvio Berlusconi, suo padre non l'avrebbe fatto"
Matteo Renzi lascia Mondadori dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi: “Non scambio la mia libertà”
#ottoemezzo L'attacco di Matteo Renzi a Giorgia Meloni per aver attaccato le opposizioni parlando all'ONU - X Vai su X
#ottoemezzo "Nei1000 giorni di governo ho ricevuto 1623 minacce di morte, pallottole e altro ancora: tutti i premier sono minacciati", così Matteo Renzi risponde a Giorgia Meloni sul clima d'odio - facebook.com Vai su Facebook
“First reaction…shock”: le frasi più iconiche e discusse di Matteo Renzi - Un tempo considerato il sindaco più apprezzato d’Italia, dopo l’incarico di Presidente del Consiglio il sentiment della popolazione è cambiato molto ... Da donnaglamour.it
Matteo Renzi: «Silvio Berlusconi pianse con me al telefono per l'arresto di mia mamma. Mia moglie ha salvato la nostra famiglia» - Nella puntata uscita il 26 settembre, l'ex premier e fondatore di Italia viva parla della sua vita ... Scrive msn.com