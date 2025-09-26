matteo renzi la sua italia viva sembra morta

La frase prediletta risale ai tempi dei boy scout, mentre sgambettava felice a Rignano sull’Arno. È del poeta Robert Frost: «Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso». Impossibile dissentire. Matteo Renzi è unico. Nessuno come lui riesce a coniugare colossale ambizione e fragorosi fiaschi. L’ex premier si immaginava come il professor Keating, interpretato dal compianto Robin Williams, che nell’ Attimo fuggente conquistava gli studenti leggendo quel metaforico verso. Solo che gli elettori hanno accuratamente evitato di portare in trionfo l’ambiziosissimo ex premier. 🔗 Leggi su Panorama.it

