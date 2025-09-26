Matteo Renzi | Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome Senza Agnese questa partita non l’avrei vinta Berlusconi è stato il politico che mi è stato più vicino

Nell’ultima puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, il leader di Italia Viva si racconta come marito orgoglioso di Agnese e padre di tre ragazzi che hanno saputo resistere alle pressioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matteo Renzi: «Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome. Senza Agnese questa partita non l’avrei vinta. Berlusconi è stato il politico che mi è stato più vicino»

In questa notizia si parla di: matteo - renzi

Matteo Renzi, papà orgoglioso della figlia Ester, appena diplomata, a cui dedica dei versi di Eugenio Montale

Matteo Renzi lascia Mondadori: "Attaccato da Pier Silvio Berlusconi, suo padre non l'avrebbe fatto"

Matteo Renzi lascia Mondadori dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi: “Non scambio la mia libertà”

Matteo Renzi (@matteorenzi) - X Vai su X

Questa sera alle 20:30 Matteo Renzi sarà ospite a Otto e mezzo su La 7 - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Renzi: «Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome. Senza Agnese questa partita non l’avrei vinta. Berlusconi è stato il politico che mi è stato ... - Nell’ultima puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, il leader di Italia Viva si racconta come marito orgoglioso di Agnese e padre di tre ragazzi che hanno saputo resistere alle pressioni ... Lo riporta vanityfair.it

Matteo Renzi si scatena: “Meloni metta la museruola ai suoi pitbull” - Matteo Renzi critica Luca Ciriani per il paragone con le Brigate Rosse e accusa Meloni di alimentare l’odio politico. Riporta newsmondo.it