Matteo Renzi | Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome Senza Agnese questa partita non l’avrei vinta Berlusconi è stato il politico che mi è stato più vicino

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, il leader di Italia Viva si racconta come marito orgoglioso di Agnese e padre di tre ragazzi che hanno saputo resistere alle pressioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

